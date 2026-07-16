به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اداره کل کشتیرانی هند به مالکان کشتی، مدیران کشتی و شرکت‌های استخدام اعلام کرد که «تا دستورهای بعدی از اعزام دریانوردان هندی به کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، خودداری کنند».

این دستور پس از آن صادر شد که دو ملوان هندی در حملات ایران به دو کشتی در داخل و اطراف تنگه هرمز در این هفته کشته شدند.

در این دستور آمده است: «با توجه به تشدید اوضاع امنیتی در منطقه خلیج فارس... این اداره اتخاذ اقدامات احتیاطی بیشتر برای حفاظت از منافع دریانوردان هندی که در کشتی‌های فعال در منطقه خدمت می‌کنند را ضروری می‌داند.»

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