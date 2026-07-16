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رایزنی تلفنی وزیر دفاع آمریکا با وزیر جنگ اسرائیل

رایزنی تلفنی وزیر دفاع آمریکا با وزیر جنگ اسرائیل
کد خبر : 1814080
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وزیر دفاع آمریکا در تماسی تلفنی با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت‌وگو کرد.

به گزارش الجزیره، «پیت هگست»، وزیر دفاع آمریکا در تماس تلفنی با «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت‌وگو کرد.

دفتر وزیر جنگ اسرائیل اعلام کرد: «وزیر دفاع آمریکا در یک تماس تلفنی، کاتس را در جریان فعالیت‌ها و اقدامات نظامی ایالات متحده در ایران قرار داد.»

در همین حال، وزیر جنگ اسرائیل نیز گزارشی از عملیات‌های این رژیم در سوریه، غزه و لبنان را به هگست ارائه کرد.

 

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