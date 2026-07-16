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آمریکا با فروش بسته تسلیحاتی ۲ میلیارد دلاری به عربستان موافقت کرد

آمریکا با فروش بسته تسلیحاتی ۲ میلیارد دلاری به عربستان موافقت کرد
کد خبر : 1814009
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وزارت خارجه آمریکا با فروش بسته‌ای نظامی به ارزش حدود ۱.۹۶ میلیارد دلار به عربستان سعودی موافقت کرد؛ بسته‌ای که شامل هزاران کیت هدایت موشک، تجهیزات پشتیبانی و قطعات نظامی است و به گفته واشنگتن، با هدف تقویت توان دفاعی ریاض و افزایش هماهنگی عملیاتی با نیروهای آمریکایی انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، وزارت خارجه آمریکا از موافقت با فروش احتمالی یک بسته تسلیحاتی به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون دلار به عربستان سعودی خبر داد.

بر اساس اعلام واشنگتن، این بسته شامل ۱۰ هزار کیت هدایت موشک‌های هوا به هوا، ۱۰ هزار کیت هدایت موشک‌های هوا به زمین از سامانه «APKWS-II» و همچنین پرتابگرها، سرجنگی، موتورهای موشکی، تجهیزات آزمایش، قطعات یدکی و خدمات فنی و پشتیبانی است.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده این معامله در راستای حمایت از امنیت یکی از متحدان اصلی واشنگتن در منطقه، تقویت توان بازدارندگی عربستان در برابر تهدیدهای احتمالی و ارتقای هماهنگی عملیاتی نیروهای سعودی با ارتش آمریکا انجام می‌شود.

واشنگتن همچنین مدعی شده اجرای این قرارداد تغییری در موازنه نظامی منطقه ایجاد نخواهد کرد و بر آمادگی دفاعی ارتش آمریکا نیز تأثیری نخواهد داشت.

بر اساس این اعلام، شرکت «بی‌ای‌ئی سیستمز» پیمانکار اصلی اجرای این قرارداد خواهد بود.

 

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