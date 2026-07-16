به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، گدعون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد این رژیم و دولت جدید کلمبیا بر سر ازسرگیری کامل روابط دیپلماتیک و اقتصادی به توافق رسیده‌اند و بوگوتا قصد دارد سفارت خود را در قدس اشغالی افتتاح کند.

ساعر در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که دو طرف نقشه راهی برای احیای فوری روابط دوجانبه تدوین کرده‌اند و این توافق پس از آغاز به کار «آبلاردو دِ لا اسپریا» رئیس‌جمهور منتخب کلمبیا در ماه آینده اجرایی خواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد کلمبیا در چارچوب این توافق، سفارت خود را در قدس اشغالی دایر خواهد کرد و وزارت خارجه رژیم صهیونیستی حمایت‌های لازم را برای اجرای این تصمیم ارائه می‌دهد.

به گفته وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، طرفین همچنین در ماه آینده سفرای جدید خود را معرفی خواهند کرد؛ اقدامی که پس از فراخواندن سفرای دو طرف در ژوئن ۲۰۲۴، نشانه‌ای از عادی‌سازی کامل روابط ارزیابی می‌شود.

ماه گذشته «آبلاردو دِ لا اسپریا»، نامزد جریان راست‌گرا و مورد حمایت دونالد ترامپ، در انتخابات ریاست‌جمهوری کلمبیا به پیروزی رسید.

روابط کلمبیا و رژیم صهیونیستی در اردیبهشت ۱۴۰۳ (مه ۲۰۲۴) و در پی تصمیم «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهور وقت کلمبیا برای اعتراض به جنگ غزه و آنچه «نسل‌کشی» فلسطینیان در این باریکه خوانده شد، قطع شده بود.

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