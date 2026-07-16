به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد ایران یک شهروند آمریکایی را که از سال ۲۰۲۴ در این کشور بازداشت بود، آزاد کرده است.

ترامپ در پیامی که در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد، مدعی شد این شهروند آمریکایی در دسامبر ۲۰۲۴ و در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن بازداشت شده بود و اکنون با موافقت ایران، این کشور را ترک کرده است.

وی با بیان اینکه این شهروند آمریکایی اکنون در خارج از ایران و در سلامت کامل به سر می‌برد، از آنچه «اقدام حسن‌نیت ایران» خواند، قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا با این حال، هویت این شهروند آمریکایی را اعلام نکرد و جزئیات بیشتری درباره روند آزادی یا زمان خروج وی از ایران ارائه نداد.

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