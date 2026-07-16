افشاگری جنجالی معاون ترامپ درباره ارتباط اپستین با موساد؛ اسرائیل برای شکست توافق با ایران کارزار به راه انداخته است

به گزارش ایلنا، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با پادکست «جو روگان» مدعی شد جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی و مجرم محکوم‌شده در پرونده‌های سوءاستفاده جنسی، ارتباطات گسترده‌ای با نهادهای اطلاعاتی، از جمله موساد و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) داشته است.

ونس در این گفت‌وگو اظهار داشت: «اپستین به‌وضوح با بالاترین سطوح موساد در ارتباط بود و همچنین روابط گسترده‌ای با سیا و آنچه از آن با عنوان "دولت پنهان" یاد می‌شود، داشت؛ چه در آمریکا، چه در اسرائیل و چه در دیگر کشورها.»

او در ادامه، ادعاها درباره تحت فشار قرار گرفتن دونالد ترامپ در پرونده اپستین را رد کرد و گفت: «اینکه تصور شود ترامپ تحت باج‌گیری قرار گرفته و صرفا بر اساس خواسته دیگران عمل می‌کند، از نظر من کاملا غیرواقعی است.»

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با این حال نحوه مدیریت پرونده اپستین را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اگر کسی معتقد است ما این پرونده را به‌درستی مدیریت نکردیم، این انتقاد را می‌پذیرم. به‌ویژه نحوه پوشش رسانه‌ای آن، با کاستی‌های جدی همراه بود.»

ونس همچنین احتمال وجود ابعاد پنهان در این پرونده را رد نکرد و افزود: «اگر توطئه گسترده‌تری در کار بوده باشد ــ که به گمان من احتمال آن وجود دارد ــ مدارک موجود در سال ۲۰۰۷ می‌توانست فرصت مناسبی برای روشن شدن آن باشد. من تا پایان عمرم معتقد خواهم بود که این پرونده ابعاد ناگفته‌ای دارد، اما نمی‌توانم آن را اثبات کنم.»

وی در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد به دلیل تلاش‌هایش برای پیشبرد روند صلح با ایران، هدف «یک کارزار تبلیغاتی با حمایت مالی اسرائیل» قرار گرفته است.

ونس در این زمینه به گزارشی از مجله تایم اشاره کرد و مدعی شد شماری از چهره‌های تأثیرگذار آمریکایی برای مخالفت با توافق احتمالی با ایران، مبالغی دریافت کرده‌اند. به گفته او، این منابع مالی از طریق یکی از اعضای پیشین ستاد انتخاباتی ترامپ و با حمایت برخی عناصر وابسته به دولت اسرائیل تأمین شده است.

او همچنین از برخی مقام‌های اسرائیلی به دلیل تلاش برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات هسته‌ای ایران انتقاد کرد و مدعی شد «کارزاری سازمان‌یافته و با پشتوانه مالی قابل توجه» برای ناکام گذاشتن این مذاکرات در جریان است.

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