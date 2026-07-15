جزئیات انفجارهای اربیل

به گزارش ایلنا، یک منبع امنیتی عراق از تلاش برای حمله پهپادی به کنسولگری آمریکا در اربیل خبر داد.

این منبع به شبکه السومریه گفت سه پهپاد قصد داشتند مقر کنسولگری آمریکا در نزدیکی فرودگاه اربیل را هدف قرار دهند.

به گفته وی، سامانه‌های پدافند هوایی مستقر در کنسولگری آمریکا فعال شدند و هر سه پهپاد را پیش از اصابت، رهگیری و ساقط کردند.

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