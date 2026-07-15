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جزئیات انفجارهای اربیل

جزئیات انفجارهای اربیل
کد خبر : 1813905
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یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد سه پهپاد با هدف حمله به کنسولگری آمریکا در نزدیکی فرودگاه اربیل به پرواز درآمدند، اما سامانه‌های پدافندی این کنسولگری همه آن‌ها را رهگیری و منهدم کردند.

به گزارش ایلنا، یک منبع امنیتی عراق از تلاش برای حمله پهپادی به کنسولگری آمریکا در اربیل خبر داد.

این منبع به شبکه السومریه گفت سه پهپاد قصد داشتند مقر کنسولگری آمریکا در نزدیکی فرودگاه اربیل را هدف قرار دهند.

به گفته وی، سامانه‌های پدافند هوایی مستقر در کنسولگری آمریکا فعال شدند و هر سه پهپاد را پیش از اصابت، رهگیری و ساقط کردند.

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