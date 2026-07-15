مسکو، کییف را به ترور مهندس ارشد نیروگاه زاپوروژیا متهم کرد
مقامهای روسیه اعلام کردند مهندس ارشد نیروگاه هستهای زاپوروژیا در حمله یک پهپاد اوکراینی به خودروی خدماتی این نیروگاه کشته شده و مسکو این حمله را «اقدامی تروریستی» توصیف کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، مقامهای روسیه، اوکراین را به انجام حملهای پهپادی علیه نیروگاه هستهای زاپوروژیا متهم کردند که به کشته شدن الکساندر یاکوفلیف، مهندس ارشد این نیروگاه و راننده خودروی خدماتی وی منجر شده است.
الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی «روساتم» اعلام کرد که پهپاد اوکراینی خودروی خدماتی نیروگاه را در محدوده میان منطقه صنعتی نیروگاه و شهر انرهودار هدف قرار داده است.
وی این حمله را «اقدامی تروریستی عمدی» خواند و خواستار واکنش «سریع، قاطع و شفاف» آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد.
مدیرعامل روساتم همچنین مدعی شد این حمله بدون حمایت کشورهای غربی از دولت اوکراین امکانپذیر نبوده است.