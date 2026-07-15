به گزارش ایلنا به نقل از تاس، مقام‌های روسیه، اوکراین را به انجام حمله‌ای پهپادی علیه نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا متهم کردند که به کشته شدن الکساندر یاکوفلیف، مهندس ارشد این نیروگاه و راننده خودروی خدماتی وی منجر شده است.

الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی «روس‌اتم» اعلام کرد که پهپاد اوکراینی خودروی خدماتی نیروگاه را در محدوده میان منطقه صنعتی نیروگاه و شهر انرهودار هدف قرار داده است.

وی این حمله را «اقدامی تروریستی عمدی» خواند و خواستار واکنش «سریع، قاطع و شفاف» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

مدیرعامل روس‌اتم همچنین مدعی شد این حمله بدون حمایت کشورهای غربی از دولت اوکراین امکان‌پذیر نبوده است.

انتهای پیام/