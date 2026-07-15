به گزارش ایلنا، «سی‌ان‌ان» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که طرح دونالد ترامپ برای دریافت عوارض از کالاهای عبوری از تنگه هرمز، علاوه بر غافلگیر کردن متحدان واشنگتن در منطقه، سردرگمی گسترده‌ای نیز در داخل دولت آمریکا ایجاد کرد؛ به‌گونه‌ای که مقام‌های کاخ سفید بلافاصله بررسی راه‌های اجرای آن را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، در حالی که ابتدا مشخص نبود هزینه این عوارض را چه کسی باید بپردازد، ترامپ بعدتر اعلام کرد کشورهای عربی هم‌پیمان آمریکا در خلیج فارس باید این هزینه را تقبل کنند؛ موضوعی که با واکنش سریع عربستان، امارات، بحرین و قطر مواجه شد.

سی‌ان‌ان می‌گوید رهبران این کشورها در تماس‌ها و رایزنی‌های فشرده تلاش کردند ترامپ را از اجرای این تصمیم منصرف کنند و در نهایت نیز موفق شدند نظر او را تغییر دهند.

به نوشته این رسانه، رئیس‌جمهور آمریکا پس از این رایزنی‌ها، از اجرای طرح دریافت عوارض صرف‌نظر کرد و در عوض اعلام کرد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس متعهد شده‌اند سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در اقتصاد آمریکا انجام دهند؛ هرچند جزئیات و ارزش این تعهدات هنوز اعلام نشده است.

ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود آمریکا «حامی تنگه هرمز» است و به همین دلیل قصد دارد از کالاهای عبوری از این گذرگاه راهبردی عوارض دریافت کند.

در واکنش به این اظهارات، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با کنایه اعلام کرد اگر قرار باشد کشوری بابت تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت کند، اصل این موضوع قابل طرح است، اما رقم ۲۰ درصدی پیشنهادشده از سوی ترامپ «غیرواقع‌بینانه و اغراق‌آمیز» است.

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