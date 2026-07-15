به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تحلیل تصاویر ماهواره‌ای از فرودگاه بن‌گوریون حاکی از آن است که هم‌زمان با تشدید تنش‌ها با ایران، شمار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی مستقر در این فرودگاه بار دیگر افزایش یافته و بن‌گوریون بیش از گذشته در خدمت عملیات نظامی مشترک واشنگتن و تل‌آویو قرار گرفته است.

تصاویر ماهواره‌ای ثبت‌شده در فاصله اواخر ژوئن تا اواسط ژوئیه، ابتدا کاهش تعداد هواپیماهای نظامی در محوطه شرقی فرودگاه را نشان می‌دهد، اما در روزهای اخیر این روند معکوس شده و هواپیماهای بیشتری در این فرودگاه مستقر شده‌اند.

این تحول پس از آن رخ داد که اسرائیل تنها چند ساعت محدودیت اعمال‌شده بر فرود هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی را لغو کرد. این محدودیت به دنبال نگرانی از اختلال در تردد پروازهای مسافربری اعمال شده بود، اما با اعتراض فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) و حمایت مقام‌های نظامی اسرائیل، به سرعت کنار گذاشته شد.

طبق این گزارش، در حالی که پیش‌تر قرار بود بخش عمده هواپیماهای سوخت‌رسان به پایگاه‌های دیگر منتقل شوند، با تشدید رویارویی با ایران این برنامه متوقف شد و اکنون ده‌ها فروند از این هواپیماها همچنان در فرودگاه‌های بن‌گوریون و رامون مستقر هستند.

رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش داده‌اند که افزایش حضور این هواپیماها بخشی از ظرفیت پارک هواپیماهای غیرنظامی را اشغال کرده و در صورت تداوم، می‌تواند موجب اختلال در برنامه پروازهای تجاری، به‌ویژه در اوج سفرهای تابستانی، شود.

به گفته منابع اسرائیلی، هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی یکی از ارکان اصلی پشتیبانی از عملیات هوایی در صورت تشدید درگیری با ایران محسوب می‌شوند؛ موضوعی که از نگاه ناظران، بیانگر تداوم هماهنگی‌های نظامی واشنگتن و تل‌آویو در شرایط پرتنش کنونی است.

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