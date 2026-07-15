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ترامپ: الشرع مسئول مقابله با حزب‌الله خواهد شد/ خروج اسرائیل از لبنان برای تمرکز بر ایران

ترامپ: الشرع مسئول مقابله با حزب‌الله خواهد شد/ خروج اسرائیل از لبنان برای تمرکز بر ایران
کد خبر : 1813885
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: رئیس‌جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه اولویت واشنگتن و تل‌آویو باید «ایران» باشد، خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد و مدعی شد که رئیس دولت موقت سوریه، مسئولیت مقابله با حزب‌الله را بر عهده خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز با بیان اینکه ادامه حضور نظامی اسرائیل در لبنان ضرورتی ندارد، گفت بهتر است تل‌آویو نیروهای خود را از این کشور خارج کرده و توان و تمرکز خود را بر ایران معطوف کند.

او با این ادعا که، خروج اسرائیل از لبنان می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند، افزود: «پرونده اصلی، ایران است و باید انرژی خود را روی این موضوع متمرکز کنیم.»

ترامپ همچنین مدعی شد که احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه در ادامه مسئولیت مقابله با حزب‌الله را بر عهده خواهد گرفت و این کار را «به شکلی متفاوت» انجام می‌دهد. به گفته او، الشرع در برخورد با حزب‌الله برخلاف اسرائیل، به تخریب گسترده ساختمان‌ها متوسل نخواهد شد و «دقیق‌تر» عمل خواهد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه نیز ادعا کرد که الشرع علاقه‌مند به انجام چنین اقدامی است.

اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا هفته گذشته پس از چند دهه، نام سوریه را از فهرست موسوم به «کشورهای حامی تروریسم» خارج کرد؛ اقدامی که از نگاه برخی ناظران، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش واشنگتن برای تعریف نقش جدیدی برای دمشق در معادلات منطقه باشد.

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