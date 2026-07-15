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۵ سال حبس برای سرباز اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران

۵ سال حبس برای سرباز اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران
کد خبر : 1813700
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یک دادگاه نظامی اسرائیل یکی از سربازان ارتش اسرائیل را به اتهام ارتباط با یک عامل ایرانی به ۵ سال حبس محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک دادگاه نظامی اسرائیل یکی از سربازان ارتش اسرائیل را به اتهام ارتباط با یک عامل ایرانی به ۵ سال حبس محکوم کرد.

 رادیو ارتش اسرائیل خبر داد که یک دادگاه نظامی اسرائیل یکی از سربازان این ارتش را به اتهام ارتباط با یک عامل ایرانی به ۵ سال حبس محکوم کرد.

‌بنا بر اعلام این رسانه عبری، این سرباز از رهگیری موشک‌ها و نیز از اصابت موشک‌ها به اهداف که از طریق اینترنت به آنها دست یافته بود، ویدئوهایی را برای ایرانی‌ها ارسال کرد.

 

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