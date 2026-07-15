۵ سال حبس برای سرباز اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک دادگاه نظامی اسرائیل یکی از سربازان ارتش اسرائیل را به اتهام ارتباط با یک عامل ایرانی به ۵ سال حبس محکوم کرد.



رادیو ارتش اسرائیل خبر داد که یک دادگاه نظامی اسرائیل یکی از سربازان این ارتش را به اتهام ارتباط با یک عامل ایرانی به ۵ سال حبس محکوم کرد.

‌بنا بر اعلام این رسانه عبری، این سرباز از رهگیری موشک‌ها و نیز از اصابت موشک‌ها به اهداف که از طریق اینترنت به آنها دست یافته بود، ویدئوهایی را برای ایرانی‌ها ارسال کرد.

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