۵ سال حبس برای سرباز اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران
یک دادگاه نظامی اسرائیل یکی از سربازان ارتش اسرائیل را به اتهام ارتباط با یک عامل ایرانی به ۵ سال حبس محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک دادگاه نظامی اسرائیل یکی از سربازان ارتش اسرائیل را به اتهام ارتباط با یک عامل ایرانی به ۵ سال حبس محکوم کرد.
رادیو ارتش اسرائیل خبر داد که یک دادگاه نظامی اسرائیل یکی از سربازان این ارتش را به اتهام ارتباط با یک عامل ایرانی به ۵ سال حبس محکوم کرد.
بنا بر اعلام این رسانه عبری، این سرباز از رهگیری موشکها و نیز از اصابت موشکها به اهداف که از طریق اینترنت به آنها دست یافته بود، ویدئوهایی را برای ایرانیها ارسال کرد.