ریاض در تلاش برای کاهش تنش با انصارالله؛ مسئول حمله به فرودگاه صنعا نیستیم

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، در حالی که صنعا بار دیگر به همه شرکت‌های هواپیمایی غیرنظامی در مورد خطرات پرواز از طریق حریم هوایی عربستان سعودی هشدار داد و بر قصد خود برای بستن فرودگاه‌های پادشاهی تا زمان رفع محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا و از سرگیری بدون مانع همه پروازهای تجاری تاکید کرد، ریاض در ساعات اخیر تلاش‌های میانجیگری منطقه‌ای و بین‌المللی را با هدف کاهش تنش‌ها با انصارالله را آغاز کرده است.

منابع سیاسی آگاه به الاخبار اطلاع دادند که میانجیگران عمانی و قطری در این راستا تلاش‌های خود را آغاز کرده‌اند و افزودند که عربستان سعودی به میانجی‌ها اطلاع داده است که مسئول هدف قرار دادن فرودگاه صنعا نیست، بلکه دولت وفادار به آن است که مسئولیت حمله به فرودگاه را بر عهده گرفته است.

اما یک منبع نظامی یمنی روایت سعودی‌ها را رد کرد و به الاخبار گفت که نیروهای صنعا نوع موشک‌های استفاده شده در حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را شناسایی کرده‌اند.

وی افزود: «هواپیمایی که این حمله را انجام داد، سعودی بود و موشک‌هایی که برای هدف قرار دادن باند فرودگاه استفاده شدند، موشک‌های تاکتیکی استورم شدو ساخت بریتانیا بودند که برد ۵۰۰ کیلومتر دارند و منحصرا در اختیار نیروهای سعودی هستند».

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