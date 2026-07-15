افزایش شمار کشتهشدگان آتشسوزی در تایلند به ۳۲ نفر
شمار کشتهشدگان حادثه آتشسوزی در تایلند به ۳۲ تن افزایش یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز ، مقامات تایلندی اعلام کردند که شمار کشتهشدگان آتشسوزی در یک بار در بانکوک به ۳۲ نفر افزایش یافته و دهها نفر هنوز در بیمارستان هستند.
بیمارستان پلیس امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که تعداد کشتهشدگان آتشسوزی ناشی از انفجار در یک بار موسیقی زنده در بانکوک پس از مرگ دو نفر دیگر بر اثر جراحات وارده به ۳۲ نفر افزایش یافته است.
مرکز فوریتهای پزشکی «اراوان» اعلام کرد که ۳۰ نفر هنوز در بیمارستانهای این شهر تحت درمان هستند که ۱۵ نفر از آنها در بخشهای مراقبتهای ویژه بستری هستند و در مجموع ۴۴ نفر مرخص شدهاند.
این آتشسوزی یکی از مرگبارترین آتشسوزیها در سالهای اخیر در تایلند است.مقامات معتقدند که این حادثه احتمالا ناشی از اتصال کوتاه الکتریکی در یک دستگاه تهویه سقفی بوده است.
پلیس در حال بررسی احتمال سهلانگاری به عنوان عاملی در این آتشسوزی است.