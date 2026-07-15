طرح منطقهای اردوغان روی میز ترامپ؛ ثبات در ازای عقبنشینی اسرائیل از لبنان و سوریه
روزنامه «الأخبار» گزارش داد رئیسجمهور ترکیه با ارائه طرحی منطقهای به همتای آمریکاییاش، پیشنهاد کرده است آمریکا با حمایت از پروژههای اقتصادی در عراق، سوریه و لبنان، زمینه خروج اسرائیل از اراضی اشغالی و کاهش تنشهای منطقه را فراهم کند.
به گزارش ایلنا،روزنامه «الأخبار» به نقل از منابع آگاه نوشت ابتکاری مشترک میان ترکیه و قطر طی هفتههای اخیر شکل گرفته و رجب طیب اردوغان آن را در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ در آنکارا مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، این طرح بر ایجاد یک پروژه اقتصادی و منطقهای با حمایت آمریکا و مشارکت چند کشور، بهویژه عراق، سوریه و لبنان، استوار است؛ پروژهای که هدف آن ایجاد ثبات سیاسی و امنیتی برای اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی در منطقه عنوان شده است.
به گفته منابع، اردوغان در گفتوگو با ترامپ تأکید کرده است که ادامه اشغال بخشهایی از خاک سوریه و لبنان و حملات مداوم اسرائیل، مهمترین مانع ثبات منطقه است و هرگونه روند سیاسی را با شکست مواجه میکند. وی خواستار خروج سریع نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغالی لبنان و سوریه شده تا زمینه برای توافقات امنیتی بعدی فراهم شود.
این گزارش میافزاید احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه نیز در دیدار خود با ترامپ بر ضرورت بازگشت کامل حاکمیت دمشق بر تمام خاک سوریه تأکید کرده و گفته است تلآویو به دلیل مخالفت با درج موضوع خروج نیروهایش از خاک سوریه، مذاکرات را متوقف کرده است.
به نوشته «الأخبار»، الشرع همچنین در پاسخ به درخواست ترامپ برای اقدام علیه حزبالله لبنان، تأکید کرده است تا زمانی که اشغالگری و حملات اسرائیل ادامه دارد، طرح موضوع خلع سلاح حزبالله واقعبینانه نیست و تلاش برای تحمیل آن تنها به بیثباتی بیشتر لبنان و منطقه منجر خواهد شد.
منابع این روزنامه مدعیاند ترامپ با کلیت این ایده همراهی نشان داده، اما اجرای آن را به دلیل مخالفتهای تلآویو دشوار دانسته است. با این حال، اردوغان بر لزوم اجرای این طرح تا پایان سال جاری و بدون انتظار برای انتخابات اسرائیل تأکید کرده است.
این گزارش همچنین با استناد به اطلاعات منتشرشده از سوی پایگاه «آکسیوس» میافزاید ترامپ در تماس اخیر خود با بنیامین نتانیاهو، خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از سوریه و لبنان شده و هشدار داده است که ادامه حضور نظامی این رژیم، تنشهای منطقه را تشدید خواهد کرد. در مقابل، نتانیاهو بر حفظ آنچه «مناطق امنیتی» در امتداد مرزهای اسرائیل خوانده، اصرار کرده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که مذاکرات جاری درباره جنوب لبنان نیز به دلیل اختلاف بر سر اولویتبندی خروج نیروهای اسرائیلی و سایر ترتیبات امنیتی، همچنان با موانع جدی روبهرو است.