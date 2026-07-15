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رسانه عبری: اسرائیل ده‌ها نیروی حزب‌الله را در تونل‌های جنوب لبنان محاصره کرده است

رسانه عبری: اسرائیل ده‌ها نیروی حزب‌الله را در تونل‌های جنوب لبنان محاصره کرده است
کد خبر : 1813466
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یک رسانه عبری مدعی شد ارتش رژیم صهیونیستی پس از محاصره شبکه‌ای از تونل‌های حزب‌الله در جنوب لبنان، به نیروهای حاضر در آن اولتیماتوم داده است که یا تسلیم شوند یا تا پایان ذخایر خود در تونل‌ها باقی بمانند.

به گزارش ایلنا، یک رسانه عبری مدعی شد ارتش اسرائیل ده‌ها تن از نیروهای حزب‌الله را در شبکه‌ای از تونل‌ها در جنوب لبنان محاصره کرده و به دلیل نگرانی از واکنش حزب‌الله و احتمال ورود مستقیم ایران به درگیری، سیاست «سکوت رسانه‌ای» را در پیش گرفته است.

پایگاه عبری «واللا» تصریح کرد ارتش اسرائیل از چند هفته پیش با تکیه بر داده‌های اطلاعاتی، شبکه‌ای از تونل‌ها در منطقه «علی‌الطاهر» در نزدیکی شهرک «تبنیت» در جنوب شرقی النبطیه را محاصره و تمامی مسیرهای خروج آن را مسدود کرده است.

بر اساس این گزارش، فرماندهی منطقه شمالی ارتش اسرائیل برآورد می‌کند نیروهای محاصره‌شده به میزان کافی آب، مواد غذایی از جمله خرما و کنسرو و همچنین دارو در اختیار دارند و می‌توانند برای چند هفته دیگر نیز در تونل‌ها مقاومت کنند.

این رسانه عبری مدعی شد ارتش رژیم صهیونیستی دو گزینه را پیش روی این نیروها قرار داده است؛ یا تسلیم شوند یا تا پایان ذخایر خود در داخل تونل‌ها باقی بمانند.

واللا همچنین مدعی شد برخی میانجی‌ها خواستار آن شده‌اند که به نیروهای محاصره‌شده اجازه داده شود بدون هدف قرار گرفتن از تونل‌ها خارج شوند، اما یک منبع امنیتی اسرائیلی در پاسخ گفته است: «تنها دو راه پیش روی آنهاست؛ تسلیم شدن یا ماندن در تونل‌ها.»

این رسانه در ادامه مدعی شد دلیل خودداری ارتش رژیم صهیونیستی از اطلاع‌رسانی رسمی درباره این عملیات، نگرانی از واکنش احتمالی حزب‌الله و حتی ورود مستقیم ایران به درگیری‌ها و گسترش دامنه تنش‌ها در منطقه است.

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