به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد دور تازه حملات این کشور به ایران به پایان رسیده است.

سنتکام در بیانیه‌ای مدعی شد در این عملیات، ده‌ها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران هدف حملات قرار گرفته‌اند.

در این بیانیه آمده است که نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت‌شونده دقیق، مواضع موشکی، سامانه‌های پهپادی و توانمندی‌های دریایی ایران را هدف قرار داده‌اند.

فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین اعلام کرد این حملات همزمان با ازسرگیری محاصره دریایی علیه ایران انجام شده است.

سنتکام مدعی شد این عملیات حدود هفت ساعت به طول انجامیده و هدف آن، کاهش توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری و شناورهای غیرنظامی در منطقه بوده است.

انتهای پیام/