گزارشهای ضدونقیض درباره سفر نتانیاهو به واشنگتن و دیدار با ترامپ
رسانههای رژیم صهیونیستی از احتمال سفر قریبالوقوع بنیامین نتانیاهو به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ خبر میدهند، اما یک مقام ارشد کاخ سفید میگوید تاکنون چنین سفری در برنامه رئیسجمهور آمریکا قرار نگرفته است.
به گزارش ایلنا، رسانههای عبری گزارش دادهاند بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، احتمالا اوایل هفته آینده راهی واشنگتن خواهد شد و در صورت انجام این سفر، با دونالد ترامپ دیدار میکند. روزنامه «جروزالم پست» نیز به نقل از یک منبع آگاه، احتمال این دیدار را بسیار بالا ارزیابی کرده است.
در مقابل، یک مقام ارشد کاخ سفید به پایگاه «آکسیوس» گفته است که در حال حاضر هیچ برنامهای برای سفر نتانیاهو در دستور کار ترامپ وجود ندارد، هرچند تأکید کرده است که «باید منتظر تحولات روزهای آینده ماند.»
این گمانهزنیها پس از آن مطرح شد که یک مقام اسرائیلی اعلام کرد نتانیاهو در حال بررسی سفر به آمریکا برای شرکت در مراسم تشییع لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکاست و در صورت انجام این سفر، دیدار با ترامپ نیز محتمل خواهد بود.
این گزارشها در شرایطی منتشر میشود که طی هفتههای اخیر، رسانههای آمریکایی و اسرائیلی بارها از اختلافات فزاینده میان ترامپ و نتانیاهو بر سر نحوه مدیریت جنگ علیه ایران خبر دادهاند؛ اختلافاتی که به گفته برخی تحلیلگران، روابط دو طرف را وارد یکی از پرتنشترین مقاطع خود کرده است.