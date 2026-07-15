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آمریکا از احیای خط لوله نفت عراق-سوریه به‌عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز حمایت می‌کند

آمریکا از احیای خط لوله نفت عراق-سوریه به‌عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز حمایت می‌کند
کد خبر : 1813460
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یک مقام آمریکایی از حمایت واشنگتن از بازسازی خط لوله «کرکوک-بانیاس» خبر داد؛ پروژه‌ای که در صورت احیا، بخشی از صادرات نفت منطقه را بدون عبور از تنگه هرمز به سواحل مدیترانه منتقل خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن از تلاش‌های عراق و سوریه برای احیای خط لوله انتقال نفت میان دو کشور حمایت می‌کند؛ پروژه‌ای که به ادعای آمریکا، می‌تواند وابستگی به تنگه هرمز و تأثیر اختلال در انتقال نفت از این مسیر راهبردی را کاهش دهد.

این مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت واشنگتن انتظار دارد شرکت‌های آمریکایی در تسریع روند بازسازی خط لوله «کرکوک-بانیاس» نقش‌آفرینی کنند. این خط لوله که بخش عمده آن پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ از مدار بهره‌برداری خارج شد، قرار است پس از بازسازی بار دیگر فعال شود.

بر اساس این گزارش، خط لوله یادشده از میدان‌های نفتی نزدیک کرکوک در شمال عراق آغاز شده و تا بندر بانیاس در ساحل مدیترانه سوریه امتداد خواهد یافت.

رویترز این پروژه را بخشی از تلاش کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز توصیف کرده است؛ گذرگاه راهبردی که پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حدود ۲۰ درصد نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کرد.

این گزارش در حالی منتشر شده است که آمریکا بار دیگر محاصره دریایی تنگه هرمز را برقرار کرده و مدعی شده است این اقدام در پی حملات به کشتی‌ها در این آبراه و با متهم کردن ایران به دست داشتن در این حملات انجام شده است.

خبرگزاری بلومبرگ نیز پیش‌تر گزارش داده بود شرکت آمریکایی «شورون» (Chevron) ممکن است در بازسازی این خط لوله مشارکت کند.

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