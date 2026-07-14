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محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران وارد مرحله اجرا شد

محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران وارد مرحله اجرا شد
کد خبر : 1813455
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همزمان با تشدید حملات نظامی علیه ایران، ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه محاصره دریایی بنادر ایران را رسما از سر گرفت؛ اقدامی که با آغاز دور تازه حملات هوایی آمریکا و تشدید فشارهای واشنگتن علیه تهران همراه شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه، محاصره دریایی کشتی‌های عازم بنادر ایران یا خارج‌شده از آن را از سر گرفت؛ اقدامی که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) دقایقی پیش از اجرایی شدن آن، آغاز رسمی‌اش را اعلام کرده بود.

این اقدام همزمان با دور تازه حملات هوایی آمریکا علیه ایران صورت گرفت؛ حملاتی که از ساعت ۱۵ به وقت محلی آغاز شد و به ادعای واشنگتن، توانمندی‌های مرتبط با عملیات در محدوده تنگه هرمز را هدف قرار داد.

ازسرگیری محاصره دریایی یک روز پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از بازگرداندن این محاصره و بر عهده گرفتن مسئولیت آنچه «تأمین امنیت کشتیرانی» در تنگه هرمز خواند، خبر داده بود.

ترامپ پیش‌تر روز دوشنبه اعلام کرده بود که برای جبران هزینه‌های حضور نظامی آمریکا در تنگه هرمز، تعرفه‌ای ۲۰ درصدی بر شرکت‌های کشتیرانی وضع خواهد کرد، اما روز سه‌شنبه از این تصمیم عقب‌نشینی کرد و به‌جای آن، از توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس سخن گفت.

آمریکا پیش از این نیز طی ماه‌های آوریل تا ژوئن، محاصره دریایی بنادر ایران را به مدت حدود دو ماه به اجرا گذاشته بود؛ عملیاتی که دامنه آن از منطقه خاورمیانه تا اقیانوس هند و هزاران مایل دریایی گسترش یافته بود.

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