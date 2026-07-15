واشنگتنپست: آمریکا ۱۹ شناور جنگی را در خاورمیانه مستقر کرده است
همزمان با تشدید رویارویی نظامی واشنگتن با تهران، روزنامه آمریکایی واشنگتنپست از استقرار دستکم ۱۹ شناور جنگی آمریکا در خاورمیانه خبر داد؛ آرایشی که به گفته مقامات آمریکایی، توان اجرای محاصره دریایی ایران و عملیات گسترده در منطقه را فراهم میکند.
به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی واشنگتنپست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که نیروی دریایی آمریکا همزمان با تشدید تنشها با ایران و ادامه اختلافات بر سر تنگه هرمز، دستکم 19 شناور جنگی را در منطقه خاورمیانه، عمدتا در شمال دریای عرب، مستقر کرده است.
بر اساس این گزارش، این آرایش دریایی شامل دو ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» و «یواساس جورج اچ. دبلیو. بوش»، ۱۳ ناوشکن، ناو تهاجمی آبیـخاکی «یواساس باکسر»، یک رزمناو و دو شناور آبیـخاکی است.
این مقام آمریکایی مدعی شد شمار بالای ناوشکنها، توان آتش گسترده و ظرفیت اجرای عملیات دریایی از جمله اعمال محاصره و تأمین آنچه «آزادی کشتیرانی» خوانده میشود را برای واشنگتن فراهم میکند.
به نوشته واشنگتنپست، این آمار شامل زیردریاییهای هستهای آمریکا نمیشود، زیرا نیروی دریایی این کشور معمولاً محل استقرار این زیردریاییها را محرمانه نگه میدارد.
این تحرکات نظامی همزمان با اعلام واشنگتن مبنی بر ازسرگیری محاصره دریایی بنادر ایران صورت گرفته است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرده این محدودیتها کشتیهای عازم بنادر ایران یا خارجشده از آن را نیز در بر خواهد گرفت.
گزارشها همچنین حاکی است که در جریان محاصره دریایی پیشین، نیروهای آمریکایی بیش از 140 کشتی تجاری را رهگیری کرده و برخی از آنها را وادار به تغییر مسیر کرده بودند و حرکت شماری دیگر از شناورها نیز به دلیل خودداری از تبعیت از دستورات آمریکا مختل شده بود.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد توافقی که ماه گذشته میان واشنگتن و تهران درباره بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات هستهای حاصل شده بود، صرفا یک «آزمون» بوده و برخلاف اظهارات قبلی خود، دیگر آن را «توافقی بزرگ» توصیف نکرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ از اعمال تعرفه ۲۰ درصدی بر محمولههای عبوری از تنگه هرمز، بازگرداندن محاصره بنادر ایران و اطلاعرسانی به کنگره درباره ازسرگیری عملیات نظامی خبر داد.
کارشناسان هشدار دادهاند که این اقدامات میتواند بازارهای جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال نفت و گاز جهان به شمار میرود و حدود یکپنجم نفت جهان از این مسیر عبور میکند.
ترامپ مدعی شد: «تنگه هرمز باز است و با ایران یا بدون ایران باز خواهد ماند.» این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران پیشتر با تأکید بر اشراف خود بر این آبراه راهبردی، از بسته شدن تنگه هرمز خبر داده بود.
همزمان، درگیریهای نظامی میان ایران و آمریکا در منطقه ادامه دارد؛ بهگونهای که ارتش آمریکا از اجرای حملات جدید علیه اهدافی در ایران خبر داده و در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرده است پایگاهها و اهداف آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده است.