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عمان:

با همه طرف‌ها برای بازگردان آزادی دریانوردی در تنگه هرمز همکاری می‌کنیم

با همه طرف‌ها برای بازگردان آزادی دریانوردی در تنگه هرمز همکاری می‌کنیم
کد خبر : 1813272
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وزارت خارجه عمان از ادامه همکاری خود با همه طرف‌ها برای بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عمان اعلام کرد که این کشور به طور بی‌طرفانه با همه طرف‌ها برای بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز همکاری می‌کند.

این وزارتخانه اعلام کرد: «سلطنت عمان به همکاری شفاف و بی‌طرفانه خود با همه طرف‌ها برای بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز ادامه می‌دهد».

وزارت خارجه عمان همچنین بر پایبندی کامل خود به تعهداتش تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها تاکید کرد.

 

 

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