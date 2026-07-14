واشنگتن پست:
آمریکا ۱۹ ناو جنگی در خاورمیانه مستقر کرده است
واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی از استقرار ۱۹ ناو جنگی این کشور در خاورمیانه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، واشنگتنپست امروز -سهشنبه- به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده ۱۹ ناو جنگی را در خاورمیانه مستقر کرده است.
این روزنامه به نقل از این مقام آمریکایی مدعی شد که این اقدام، توان آتش و حضور نظامی گستردهای را برای اجرای محاصره دریایی علیه ایران در اختیار واشنگتن قرار میدهد.
این مقام به واشینگتنپست گفت: «بیشتر شناورهای نظامی آمریکا در شمال دریای عرب مستقر هستند».