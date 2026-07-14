به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، مقام‌های اسرائیلی ‌اعلام کردند طرح انتقال هواپیماهای سوخت‌رسان و هواپیماهای نظامی ارتش آمریکا از فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون به حالت تعلیق درآمده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، وزارت حمل‌ونقل اسرائیل پیش‌تر موفق شده بود واشنگتن را متقاعد کند حدود ۲۸ فروند هواپیمای نظامی را برای کاهش ازدحام تابستانی فرودگاه بن‌گوریون به پایگاه‌های دیگر منتقل کند، اما تشدید اخیر درگیری‌های نظامی، روند اجرای این طرح را به طور کامل متوقف کرده است.

علاوه بر توقف طرح انتقال، سازمان فرودگاه‌های اسرائیل اعلام کرد طی ساعات گذشته چهار فروند هواپیمای سوخت‌رسان نظامی دیگر آمریکا نیز برای پشتیبانی از عملیات نظامی جاری در فرودگاه بن‌گوریون به زمین نشسته‌اند.

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