سازمان ایمنی هوانوردی اروپا نسبت به پرواز در خلیج فارس هشدار داد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، هواپیماهای اروپایی نسبت به پرواز در فضای هوایی خلیج فارس هشدار دریافت کردند.

سازمان ایمنی هوانوردی اروپا اعلام کرد که خطوط هوایی این قاره نباید در فضای هوایی بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بالای آب‌های خلیج عمان فعالیت کنند.

این هشدار در حالی صادر شده که حملات موشکی و پهپادی آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشورهای خلیج فارس در روزهای اخیر شدت یافته است.

در این بیانیه آمده است: «تحولات نظامی غیرقابل پیش‌بینی، همراه با احتمال استفاده از موشک‌ها، پهپادها، هواپیماهای جنگی و سیستم‌های دفاع هوایی، خطر بالایی برای پروازهای غیرنظامی در تمام ارتفاعات و سطوح پروازی در فضای هوایی مربوطه ایجاد می‌کند.»

این سازمان هفته گذشته به خطوط هوایی توصیه کرده بود که در فضای هوایی ایران، عراق و لبنان فعالیت نکنند.

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