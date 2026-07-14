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رای پارلمان مجارستان به برکناری رئیس جمهور این کشور

رای پارلمان مجارستان به برکناری رئیس جمهور این کشور
کد خبر : 1813237
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پارلمان مجارستان به برکناری رئیس جمهور این کشور رای داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، پارلمان مجارستان روز دوشنبه اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کرد که به دوره ریاست جمهوری «تاماس سولیوک» پایان می‌دهد و راه را برای برکناری رئیس دولت که در دوران «ویکتور اوربان»، نخست وزیر سابق مجارستان انتخاب شده بود، هموار می‌کند.

یک رسانه مجارستانی گزارش داد که قانونگذاران این کشور هفدهمین اصلاحیه قانون اساسی را با رای ۱۳۹ به ۶ و بدون رای ممتنع تصویب کردند.

در این اصلاحیه آمده است که دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور فعلی یک روز پس از لازم الاجرا شدن تغییر قانون اساسی به پایان می‌رسد و سولیوک قبل از پایان دوره پنج ساله‌ای که در سال ۲۰۲۴ آغاز شد، از سمت خود برکنار می‌شود.

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