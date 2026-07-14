پاکستان حملات به عربستان سعودی را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پاکستان حملات علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد.

«شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان، در این باره گفت: «پاکستان حملات آشکار صورت‌گرفته علیه پادشاهی برادر عربستان سعودی در شب گذشته را شدیداً محکوم می‌کند.»

وی افزود: «این‌گونه اقدامات مذموم، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی پادشاهی عربستان سعودی بوده و پتانسیل تضعیف بیشتر صلح و ثبات منطقه‌ای را دارد.»

نخست‌وزیر پاکستان تأکید کرد: «پاکستان حمایت تزلزل‌ناپذیر خود از امنیت این پادشاهی را مجدداً تأکید کرده و در این برهه حساس، در همبستگی کامل با پادشاهی برادر عربستان سعودی می‌ایستد.»





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