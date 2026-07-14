۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان در معرض خطر سوءتغذیه هستند

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، اعلام کرد ناامنی غذایی یکی از عوامل اصلی افزایش خطر سوءتغذیه در میان ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان است.

در گزارش جدید یونیسف آمده است میزان لاغری شدید‌ ناشی از سوءتغذیه در ۲۶ ولایت ‌افغانستان، در مقایسه با سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، موارد سوءتغذیه حاد شدید ۸۳ درصد و موارد سوءتغذیه حاد متوسط ۷۷ درصد افزایش یافته است.

یونیسف خواستار کمک فوری و اتخاذ اقدامات لازم برای حفاظت از رژیم غذایی کودکان خردسال در افغانستان و پیشگیری از سوءتغذیه شد.

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