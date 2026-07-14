یک منبع آگاه خبر داد:
اصرار بیروت بر عقبنشینی ارتش اسرائیل طی مذاکرات با تل آویو
یک منبع آگاه گزارش داد که دور جدید مذاکرات بین لبنان و اسرائیل که در پایتخت ایتالیا برگزار میشود، به صورت غیرعلنی خواهد بود و انتظار میرود که وزارت امور خارجه ایالات متحده در پایان این مذاکرات بیانیهای صادر کند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، یک منبع آگاه گزارش داد که دور جدید مذاکرات بین لبنان و اسرائیل که در پایتخت ایتالیا برگزار میشود، به صورت غیرعلنی خواهد بود و انتظار میرود که وزارت امور خارجه ایالات متحده در پایان این مذاکرات بیانیهای صادر کند.
این منبع گفت: «مذاکرات امروز ساعت پنج عصر به پایان خواهد رسید و نقاط اختلافی بین بیروت و تلآویو از طریق تشکیل کمیتهها یا روشهای دیگر پیگیری خواهد شد.»
این منبع تأکید کرده است: «لبنان بر شروع کارهای ملموس در زمین، به ویژه در مناطق مدل، یعنی عقبنشینی ارتش اسرائیل و استقرار ارتش لبنانی اصرار دارد و اولویت اصلی همچنان بازسازی و بازگشت آوارگان به خانههایشان است.»
این منبع همچنین تأکید کرد که بیروت به مذاکرات مستقیم برای تثبیت آتشبس امید دارد.