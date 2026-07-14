به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، یک منبع آگاه ‌گزارش داد که دور جدید مذاکرات بین لبنان و اسرائیل که در پایتخت ایتالیا برگزار می‌شود، به صورت غیرعلنی خواهد بود و انتظار می‌رود که وزارت امور خارجه ایالات متحده در پایان این مذاکرات بیانیه‌ای صادر کند.

این منبع گفت: «مذاکرات امروز ساعت پنج عصر به پایان خواهد رسید و نقاط اختلافی بین بیروت و تل‌آویو از طریق تشکیل کمیته‌ها یا روش‌های دیگر پیگیری خواهد شد.»

این منبع تأکید کرده است: «لبنان بر شروع کارهای ملموس در زمین، به ویژه در مناطق مدل، یعنی عقب‌نشینی ارتش اسرائیل و استقرار ارتش لبنانی اصرار دارد و اولویت اصلی همچنان بازسازی و بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان است.»

این منبع همچنین تأکید کرد که ‌بیروت به مذاکرات مستقیم برای تثبیت آتش‌بس امید دارد.

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