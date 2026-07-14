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۲۳ شهید و زخمی دیگر در نوار غزه

۲۳ شهید و زخمی دیگر در نوار غزه
کد خبر : 1813172
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وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۲ شهید و ۲۱ زخمی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۲ شهید و ۲۱ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۱ هزار ۱۱۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۵۹۹ تن مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۲۳۳ تن به شهادت رسیده‌ و  ۱۷۳ هزار و ۷۰۷ نفر نیز مجروح شده‌اند.

 

 

 

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