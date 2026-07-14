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چین:

برقراری عبور عادی و ایمن از ‌تنگه هرمز آرزوی مشترک جامعه بین‌الملل است

برقراری عبور عادی و ایمن از ‌تنگه هرمز آرزوی مشترک جامعه بین‌الملل است
کد خبر : 1813164
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چین از ایالات متحده و ایران خواست تا عبور ایمن از تنگه هرمز را برقرار کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، چین از ایالات متحده و ایران خواست تا عبور ایمن از تنگه هرمز را برقرار کنند. 

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که تهران و واشنگتن باید عبور ایمن از تنگه هرمز را که یک آبراه حیاتی است، پس از از سرگیری درگیری‌ها بر سر نحوه مدیریت این آبراه استراتژیک، دوباره برقرار کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در یک کنفرانس خبری گفت: «برقراری عبور عادی و ایمن از این تنگه در اسرع وقت، آرزوی مشترک جامعه بین‌المللی است.»

وی افزود: «پکن ‌تلاش‌های بی‌وقفه‌ای را برای کمک به کاهش تنش‌ها‌ در این وضعیت انجام خواهد داد.»

 

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