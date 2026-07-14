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اردوغان با عاصم منیر دیدار کرد

اردوغان با عاصم منیر دیدار کرد
کد خبر : 1813150
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رئیس جمهور ترکیه با فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، ریاست جمهوری ترکیه با انتشار عکسی در پلتفرم ایکس از دیدار «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور این کشور و فیلد مارشال «عاصم منیر»، فرمانده ارتش پاکستان خبر داد.

ریاست جمهوری ترکیه با انتشاری عکسی نوشت که اردغان از عاصم منیر در فرودگاه آنکارا استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری  آناتولی،‌ این دیدار  بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و «جودت ییلماز» معاون رئیس جمهور،  «سلجوق بایراکتاراوغلو» رئیس ستاد کل ارتش و «ابراهیم کالین»، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه نیز در این دیدار حضور داشتند.

 

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