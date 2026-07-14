به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان امروز -سه‌شنبه- گفت که در حال حاضر بحث‌های پیچیده‌ای برای تدوین یک توافق بلندمدت که آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را تضمین کند، در جریان است.

وی اظهار داشت: «ما مسئولیت همکاری با ایران و جامعه بین‌المللی را برای دستیابی به توافقی که آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را تضمین کند، بر عهده داریم».

البوسعیدی اشاره کرد: «جدی‌ترین تهدیدات برای امنیت خلیج فارس از داخل نیست، بلکه از تصمیمات و اقدامات خارجی، به ویژه در تل‌آویو، ناشی می‌شود».

وی افزود: «رابطه با آمریکا باید از نو تنظیم شود تا با واقعیت استراتژیک آشکار شده توسط جنگ سازگارتر شود. جنگ فعلی یک فاجعه بود، هیچ مجوزی از سوی سازمان ملل نداشت و در دستیابی به هیچ یک از اهداف خود شکست خورد».

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