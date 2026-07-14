البوسعیدی:
جدیترین تهدیدات برای امنیت خلیج فارس از تصمیمات خارجی به ویژه در تل آویو ناشی میشود
وزیر خارجه عمان گفت که تهدیدات برای امنیت خلیج فارس ناشی از دخالت خارجی به ویژه از سوی رژیم صهیونیستی است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان امروز -سهشنبه- گفت که در حال حاضر بحثهای پیچیدهای برای تدوین یک توافق بلندمدت که آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را تضمین کند، در جریان است.
وی اظهار داشت: «ما مسئولیت همکاری با ایران و جامعه بینالمللی را برای دستیابی به توافقی که آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را تضمین کند، بر عهده داریم».
البوسعیدی اشاره کرد: «جدیترین تهدیدات برای امنیت خلیج فارس از داخل نیست، بلکه از تصمیمات و اقدامات خارجی، به ویژه در تلآویو، ناشی میشود».
وی افزود: «رابطه با آمریکا باید از نو تنظیم شود تا با واقعیت استراتژیک آشکار شده توسط جنگ سازگارتر شود. جنگ فعلی یک فاجعه بود، هیچ مجوزی از سوی سازمان ملل نداشت و در دستیابی به هیچ یک از اهداف خود شکست خورد».