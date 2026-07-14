قطر: هدف قرار دادن دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را به شدت محکوم میکنیم
وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که هدف قرار گرفتن دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را محکوم میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که هدف قرار گرفتن دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را محکوم میکند.
این بیانیه اعلام کرد: «ما هدف قرار دادن دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را به شدت محکوم میکنیم و آن را نقض جدی امنیت دریایی میدانیم.»
این بیانیه افزود: «هدف قرار دادن دو نفتکش اماراتی نقض آشکار و صریح قوانین بینالمللی است.»
این بیانیه همچنین مدعی شد: «ما هدف قرار دادن جنوب عربستان سعودی با موشکهای بالستیک را به شدت محکوم میکنیم. هدف قرار دادن جنوب عربستان سعودی نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این پادشاهی و تهدیدی برای امنیت منطقهای است.»