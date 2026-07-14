به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که هدف قرار گرفتن دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را محکوم می‌کند.

این بیانیه اعلام کرد: «ما هدف قرار دادن دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را به شدت محکوم می‌کنیم و آن را نقض جدی امنیت دریایی می‌دانیم.»

این بیانیه افزود: «هدف قرار دادن دو نفتکش اماراتی نقض آشکار و صریح قوانین بین‌المللی است.»

این بیانیه همچنین مدعی شد: «ما هدف قرار دادن جنوب عربستان سعودی با موشک‌های بالستیک را به شدت محکوم می‌کنیم. هدف قرار دادن جنوب عربستان سعودی نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این پادشاهی و تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای است.»

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