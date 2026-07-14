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دلسی رودریگز از انتصاب وزیر خارجه جدید ونزوئلا خبر داد

دلسی رودریگز از انتصاب وزیر خارجه جدید ونزوئلا خبر داد
کد خبر : 1813079
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رئیس جمهور موقت ونزوئلا وزیر خارجه جدید این کشور را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «دلسی رودریگز»، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، روزگذشته -دوشنبه- «فلیکس پلاسنسیا»، رئیس هیئت دیپلماتیک این کشور در واشنگتن را به عنوان وزیر خارجه منصوب کرد.

پلاسنسیا، جایگزین «ایوان گیل»، که از سال ۲۰۲۳ این سمت را بر عهده داشت، شد.

رودریگز با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس با اعلام این خبر که تصمیم گرفته است وزارت‌‌ خارجه و وزارت تجارت خارجی ونزوئلا را ادغام کند افزود: «برای رهبری این مرحله جدید، فلیکس پلاسنسیا، یک چهره بین‌المللی با تجربه گسترده در دیپلماسی را منصوب کرده‌ام که وظیفه هدایت سیاست خارجی ونزوئلا و دفاع از حاکمیت ما را بر عهده خواهد داشت».

 

 

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