السیسی وارد دوحه شد
رئیسجمهور مصر وارد دوحه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رئیسجمهور مصر وارد دوحه شد.
«عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر، در یک سفر رسمی برای ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر، وارد دوحه، پایتخت قطر شد.
السیسی پس از ورود به فرودگاه بینالمللی حمد، مورد استقبال «شیخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی»، وزیر دفاع قطر، به همراه سفیر جمهوری عربی مصر در دوحه و اعضای هیئت دیپلماتیک مصر در قطر قرار گرفت.
این سفر در چارچوب روابط برادرانهای که دو کشور برادر را متحد میکند، انجام میشود، زیرا هر دو طرف مشتاق تقویت روابط مشترک و ابراز تسلیت برای این فقدان دردناک هستند.