قیمت نفت به بالاترین رقم خود در یک ماه گذشته رسید

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، قیمت نفت امروز -سه‌شنبه- به بالاترین حد خود در چهار هفته گذشته رسید، چراکه ایالات متحده محاصره دریایی علیه ایران را دوباره برقرار کرد و هر دو کشور حملات خود را در تنگه هرمز تشدید کردند.

تا ساعت ۰۹:۳۵ به وقت مسکو، قرارداد آتی نفت خام ‌وست تگزاس اینترمدیت‌ آمریکا برای ماه اوت آینده با ۲.۱۰ درصد افزایش به ۷۹.۷۸ دلار در هر بشکه رسید.

در همین حال، معاملات آتی نفت خام برنت برای ماه سپتامبر با ۲.۰۵ درصد افزایش به ۸۵.۰۱ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح در تقریباً چهار هفته گذشته است.

قیمت جهانی نفت خام برنت، در جلسه قبل ۹.۶ درصد افزایش یافته بود و بزرگ‌ترین افزایش روزانه خود را از ماه مه ۲۰۲۰ ثبت کرد.

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