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برکناری یک مقام دیگر حزب کمونیست چین در راستای مبارزه با فساد

برکناری یک مقام دیگر حزب کمونیست چین در راستای مبارزه با فساد
کد خبر : 1813049
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با ادامه یافتن پاکسازی‌ها در حزب کمونیست چین، سومین عضو دفتر سیاسی این حزب نیز اخراج شد.

 به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ما شینگروی»، عضو سابق دفتر سیاسی حزب کمونیست چین،  به اتهام فساد از این حزب اخراج شد.

وی  سومین عضو فعال نهاد تصمیم‌گیری نخبگان است که از سال ۲۰۲۵ و همزمان با تشدید مبارزات ضد فساد «شی جین پینگ»، رئیس جمهور  این کشور پاکسازی می‌شود.

ما، که همچنین به عنوان معاون رئیس گروه رهبری کار روستایی مرکزی خدمت می‌کرد، در ماه آوریل به دلیل ظن به «نقض جدی قانون و انضباط»، تعبیری که از سوی حزب کمونیست چین برای فساد به کار می‌برد تحت بازجویی قرار گرفت.

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