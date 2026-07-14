دمیتریف:
اروپا و انگلیس از تقابل با روسیه برای توجیه مشکلات خود استفاده میکنند
مشاور رئیسجمهور گفت که انگلیس و اروپا از تقابل با روسیه برای توجیه مشکلات خود استفاده میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «کیریل دمیتریف»، مسئول سرمایهگذاری مستیم و نماینده رئیسجمهور روسیه گفت که تقابل با روسیه به مقامات اروپا و انگلیس این فرصت را میدهد تا روسیه را برای مشکلات خود سرزنش کنند.
دمیتریف در پاسخ به «گلن دزن»، دانشمند علوم سیاسی نروژی نوشت: «بوروکراتهای اتحادیه اروپا و بریتانیا هرگز اشتباهات خود را نمیپذیرند و سعی میکنند روسیه را به خاطر تمام مشکلات وحشتناکی که خودشان ایجاد کردهاند، سرزنش کنند».
وی ادامه داد: «دقیقا به همین دلیل است که رویارویی با روسیه برای آنها بسیار مهم است این به آنها اجازه میدهد تا از مسئولیت شکستهای تمدنی تاریخی خود شانه خالی کنند».
دیزن گفته بود که تبلیغات ضد روسی به راهی مناسب برای سیاستمداران بریتانیایی تبدیل شده است تا از مسئولیت مشکلاتی که در جامعه انباشته شده است، شانه خالی کنند.