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هیل: ترامپ از تحریم‌های روسیه حمایت می‌کند

هیل: ترامپ از تحریم‌های روسیه حمایت می‌کند
کد خبر : 1813007
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یک مقام کاخ سفید تایید کرد که رئیس‌جمهور آمریکا از طرح تحریم‌های روسیه ‌‌حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از هیل، یک مقام کاخ سفید تایید کرد که رئیس جمهور آمریکا از طرح تحریم‌های روسیه که توسط «لیندسی گراهام»، سناتور فقید این کشور ارائه شده بود، حمایت می‌کند.

بنابر گزارش هیل، طرح لیندسی گراهام، معروف به قانون تحریم روسیه ۲۰۲۵، تعرفه‌های ۵۰۰ درصدی را برای کشورهایی که نفت و گاز روسیه را خریداری می‌کنند، پیشنهاد می‌دهد.

هیل در ادامه افزود که پیش از مرگ ناگهانی لیندسی گراهام در روزهای گذشته، شماری از سناتورهای آمریکایی به تازگی با کاخ سفید درخصوص متن قانون تحریم‌های احتمالی علیه روسیه به توافق رسیده بودند.

 

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