سخنرانی ترامپ ممکن است خبر بدی برای اوباما و بایدن باشد

به گزارشض ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کریل دیمیتریف»، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور، اعلام کرد که ممکن است در سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا خطاب به مردم این کشور، خبرهای بدی در انتظار باراک ‌روسای جمهور سابق آمریکا، باشد.

دیمیتریف در پلتفرم ایکس در مورد اطلاعات مربوط به موضوع پیشنهادی سخنرانی نوشت: «این ممکن است خبر بدی برای اوباما و بایدن باشد.»

پیشتر، «جیک تریلور»، خبرنگار شبکه ام‌اس‌ان، با استناد به منابع کاخ سفید، گزارش داد که سخنرانی ترامپ در ۱۷ ژوئیه خطاب به مردم آمریکا، بر دخالت خارجی در انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده متمرکز خواهد بود.

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