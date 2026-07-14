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دست‌کم ۳۰‌کشته در پی‌ آتش‌سوزی در بانکوک

دست‌کم ۳۰‌کشته در پی‌ آتش‌سوزی در بانکوک
کد خبر : 1812961
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تعداد کشته‌شدگان آتش‌سوزی در یک بار در بانکوک به ۳۰ نفر رسید و ده‌ها نفر همچنان در بیمارستان هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات شهر بانکوک در تایلند امروز -سه‌شنبه- اعلام کردند که شمار کشته‌شدگان آتش‌سوزی بزرگ در یک بار موسیقی در این شهر به ۳۰ نفر افزایش یافته است.

به گفته مقامات، بیش از ۷۰ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند که ۲۴ نفر از آنها در شرایط بحرانی قرار دارند.

آتش‌سوزی در این بار مرگبارترین آتش‌سوزی این شهر در ۱۷ سال گذشته، است و  آتش‌نشانان برای کنترل آن به نیم ساعت زمان نیاز داشتند.

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