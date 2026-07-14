این حمله پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه وعده داده بود مسکو در پاسخ به حملات پهپادی اوکراین، ضرباتی «چند برابر شدیدتر» وارد خواهد کرد و دامنه این حملات را گسترش خواهد داد.

همزمان، روسیه اعلام کرد دست‌کم ۱۳ غیرنظامی در حملات پهپادی اوکراین به مناطق تحت کنترل مسکو در شرق و جنوب اوکراین کشته شده‌اند. همچنین منابع نزدیک به کرملین به رویترز گفتند پوتین در شرایط کنونی قصد مذاکره برای پایان جنگ را ندارد و بر ادامه عملیات نظامی تأکید دارد.

حمله جدید روسیه ساعاتی پس از آن انجام شد که ۹ کشور اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، هلند، دانمارک، نروژ، اسپانیا، سوئد و اوکراین در پاریس از تشکیل ائتلافی دفاعی برای توسعه سامانه‌های مقابله با موشک‌های بالستیک خبر دادند.

در پایان نشست پاریس، متحدان اوکراین بر ادامه و تسریع حمایت‌های نظامی از کی‌یف تأکید کردند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد پاریس مجوز تولید موشک‌های کروز، مهمات هدایت‌شونده و موشک‌های رهگیر پدافندی فرانسوی را در اوکراین صادر می‌کند و همچنین ۱۶ فروند جنگنده «رافال» طی سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ به این کشور تحویل خواهد شد.

در مقابل، کرملین این ائتلاف را «ائتلاف جنگ‌طلبان» توصیف کرد و هشدار داد هرگونه استقرار نیروهای خارجی در اوکراین، از نظر مسکو اهدافی مشروع به شمار خواهد رفت.