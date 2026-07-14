خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله موشکی روسیه به کی‌یف پس از تشکیل ائتلاف اروپایی حمایت از اوکراین

حمله موشکی روسیه به کی‌یف پس از تشکیل ائتلاف اروپایی حمایت از اوکراین
کد خبر : 1812934
لینک کوتاه کپی شد.

روسیه بامداد امروز در واکنش به تحولات جدید سیاسی و نظامی، با شلیک موشک‌های بالستیک کی‌یف را هدف قرار داد؛ حمله‌ای که ساعاتی پس از اعلام تشکیل ائتلافی متشکل از ۹ کشور اروپایی برای تقویت توان دفاع موشکی اوکراین و اروپا انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقام‌های اوکراینی اعلام کردند ارتش روسیه بامداد سه‌شنبه با شلیک موشک‌های بالستیک، مناطق مختلفی از پایتخت این کشور را هدف قرار داد و صدای چندین انفجار در مرکز کی‌یف شنیده شد.

این حمله پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه وعده داده بود مسکو در پاسخ به حملات پهپادی اوکراین، ضرباتی «چند برابر شدیدتر» وارد خواهد کرد و دامنه این حملات را گسترش خواهد داد.

همزمان، روسیه اعلام کرد دست‌کم ۱۳ غیرنظامی در حملات پهپادی اوکراین به مناطق تحت کنترل مسکو در شرق و جنوب اوکراین کشته شده‌اند. همچنین منابع نزدیک به کرملین به رویترز گفتند پوتین در شرایط کنونی قصد مذاکره برای پایان جنگ را ندارد و بر ادامه عملیات نظامی تأکید دارد.

حمله جدید روسیه ساعاتی پس از آن انجام شد که ۹ کشور اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، هلند، دانمارک، نروژ، اسپانیا، سوئد و اوکراین در پاریس از تشکیل ائتلافی دفاعی برای توسعه سامانه‌های مقابله با موشک‌های بالستیک خبر دادند.

در پایان نشست پاریس، متحدان اوکراین بر ادامه و تسریع حمایت‌های نظامی از کی‌یف تأکید کردند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد پاریس مجوز تولید موشک‌های کروز، مهمات هدایت‌شونده و موشک‌های رهگیر پدافندی فرانسوی را در اوکراین صادر می‌کند و همچنین ۱۶ فروند جنگنده «رافال» طی سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ به این کشور تحویل خواهد شد.

در مقابل، کرملین این ائتلاف را «ائتلاف جنگ‌طلبان» توصیف کرد و هشدار داد هرگونه استقرار نیروهای خارجی در اوکراین، از نظر مسکو اهدافی مشروع به شمار خواهد رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل