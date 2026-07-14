جزئیات پیام ترامپ به کنگره درباره ایران فاش شد؛ مجوز ۶۰ روزه برای ادامه جنگ؟
رسانههای آمریکایی بخشهایی از پیام دونالد ترامپ به کنگره درباره حملات به ایران را منتشر کردند؛ پیامی که در آن رئیسجمهور آمریکا بر «محدود و حسابشده» بودن عملیات تأکید کرده و گزارشها حاکی است این اطلاعرسانی میتواند زمینه حقوقی ادامه عملیات نظامی واشنگتن تا ۶۰ روز آینده را فراهم کند.
به گزارش ایلنا، رسانههای آمریکایی بخشهایی از پیام دونالد ترامپ به کنگره درباره عملیات نظامی علیه ایران را منتشر کردند؛ پیامی که در آن رئیسجمهور آمریکا ضمن تأکید بر «محدود و حسابشده» بودن حملات، اعلام کرده است که نیروهای زمینی این کشور در عملیات علیه ایران مشارکت ندارند. همزمان، گزارشها حاکی است این اطلاعرسانی به کنگره میتواند زمینه حقوقی ادامه عملیات نظامی آمریکا برای ۶۰ روز آینده را فراهم کند.
شبکه آمریکایی «ایبیسی» در اشاره به جزئیات متن پیام ترامپ، گزارش داد که وی تأکید کرده حملات علیه ایران بهصورت «محدود، حسابشده و از پیش برنامهریزیشده» انجام خواهد شد و نیروهای زمینی آمریکا در این عملیات نقشی ندارند.
ترامپ همچنین مدعی شده است که حملات به گونهای طراحی شدهاند که «تلفات غیرنظامیان تا حد امکان کاهش یابد.»
در همین حال، پایگاه خبری «پولیتیکو» گزارش داد ترامپ در این پیام، حملات هفتم ژوئیه به ایران را اقدامی نظامی در چارچوب اختیارات قانونی خود برای «حفاظت از شهروندان و منافع آمریکا در داخل و خارج از کشور» توصیف کرده است.
بر اساس این گزارش، اعلام رسمی رئیسجمهور آمریکا به کنگره درباره ورود دوباره این کشور به جنگ با ایران، مطابق قانون اختیارات جنگی، به دولت ترامپ اجازه میدهد تا بدون دریافت مجوز جدید از کنگره، عملیات نظامی را تا ۶۰ روز ادامه دهد.
این پیام در شرایطی منتشر شده است که حملات متقابل ایران و آمریکا طی روزهای اخیر وارد مرحله تازهای شده و گمانهزنیها درباره ابعاد و مدتزمان تقابل نظامی میان دو طرف افزایش یافته است.