گزافهگوییهای بیاساس ترامپ علیه ایران
رئیسجمهور آمریکا طی گزافهگوییهایی بیاساس مدعی شد که بنا دارد تاسیسات هستهای ایران را نابود کند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا طی گزافهگوییهایی بیاساس مدعی شد که بنا دارد تاسیسات هستهای ایران را نابود کند.
ترامپ مدعی شد: «ما تأسیسات هستهای زیر کوههای ایران را نابود خواهیم کرد.»
وی مدعی شد: «هنوز نمیتوانم بگویم که آتشبس پایان یافته است. تاسیسات هستهای ایران در کوهکلنگ را نابود خواهیم کرد.»
ترامپ: «نبرد با ایران احتمالا بین دو تا سه هفته به طول میانجامد.حملات به ایران محدود، حسابشده و برنامهریزیشده خواهد بود.»
ترامپ در ادامه گزافهگوییهای خود بی اشاره به نقض بیشمار موارد تفاهمنامهها از سوی کشورش مدعی شد: «ما دیروز با ایران به توافق ۱۰۰٪ رسیدیم، سپس ناگهان آنها تماس تلفنی دریافت کردند و همه آنها اتاق را ترک کردند.»
ترامپ گفت: «ایران میتواند تعدادی از موشکهای خود را، مانند سایر کشورها، حفظ کند.»
ترامپ مدعی شد: «اگر ایرانیها سلاح هستهای داشته باشند، ظرف یک روز از آن استفاده میکنند.»
وی مدعی شد: «نیروهای زمینی در حملات به ایران دخیل نیستند.»