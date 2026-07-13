به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا طی گزافه‌گویی‌هایی بی‌اساس مدعی شد که بنا دارد تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود کند.

ترامپ مدعی شد: «ما تأسیسات هسته‌ای زیر کوه‌های ‌ایران را نابود خواهیم کرد.»

وی مدعی شد: «هنوز نمی‌توانم بگویم که آتش‌بس پایان یافته است. تاسیسات ‌هسته‌ای‌ ایران در ‌کوه‌کلنگ‌ را نابود خواهیم کرد.»

ترامپ: «نبرد با ایران احتمالا بین دو تا سه هفته به طول می‌انجامد.حملات به ایران محدود، حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده خواهد بود.»

ترامپ در ادامه گزافه‌گویی‌های خود بی اشاره به نقض بی‌شمار موارد تفاهم‌نامه‌ها از سوی کشورش مدعی شد: «ما دیروز با ‌ایران به توافق ۱۰۰٪ رسیدیم، سپس ناگهان آنها تماس تلفنی دریافت کردند و همه آنها اتاق را ترک کردند.»

ترامپ گفت: «ایران می‌تواند تعدادی از موشک‌های خود را، مانند سایر کشورها، حفظ کند.»

ترامپ مدعی شد: «اگر ایرانی‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند، ظرف یک روز از آن استفاده می‌کنند.»

وی مدعی شد: «نیروهای زمینی در حملات به ‌ایران دخیل نیستند.»

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