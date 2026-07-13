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دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل از فردا در رم آغاز می‌شود

دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل از فردا در رم آغاز می‌شود
کد خبر : 1812812
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یک منبع رسمی لبنان اعلام کرد دور تازه مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، یک منبع رسمی لبنان در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد دور جدید مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در شهر رم، پایتخت ایتالیا، برگزار می‌شود.

وزارت امور خارجه ایتالیا نیز هفته گذشته به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده بود که این مذاکرات، در سطح سفرا و در صورت بروز نیافتن شرایط غیرمنتظره، در روزهای ۱۵ و ۱۶ ژوئیه برگزار خواهد شد.

این منبع لبنانی که نخواست نامش فاش شود، گفت نشست‌ها از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (۸:۰۰ به وقت گرینویچ) آغاز خواهد شد.

این ششمین دور مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی است؛ دو طرفی که هیچ‌گونه روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. این گفت‌وگوها در چارچوب توافقی با میانجیگری آمریکا برای فراهم کردن زمینه توقف جنگ و اجرای ترتیبات امنیتی دنبال می‌شود.

هم‌زمان، یک هیأت نظامی آمریکایی از روز شنبه گفت‌وگوهایی را با ارتش لبنان در بیروت آغاز کرده است تا سازوکار اجرای عقب‌نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از مناطق مورد توافق را بررسی کند.

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