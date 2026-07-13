پشتپرده یک ادعای جنجالی؛ نیویورکتایمز از پروژه موساد برای احمدینژاد نوشت
روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز در گزارشی مدعی شد سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی (موساد) طی سالهای گذشته تلاش کرده بود با برقراری ارتباط محرمانه با محمود احمدینژاد، رئیسجمهور اسبق ایران، او را در چارچوب سناریوی تغییر نظام در ایران به همکاری با خود ترغیب کند.
به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورکتایمز به نقل از مقامهای آمریکایی و ایرانی که نامی از آنها نبرده، مدعی شد موساد از سال ۲۰۲۴ روند برقراری ارتباط محرمانه با محمود احمدینژاد را آغاز کرده و این ارتباط را در چارچوب برنامهای برای تغییر نظام در ایران دنبال کرده است.
این روزنامه مدعی است نخستین تماسهای این پروژه در جریان سفر احمدینژاد به بوداپست و حضور وی در یک نشست دانشگاهی برقرار شد؛ سفری که به ادعای این گزارش، پوششی برای دیدارهای محرمانه با مقامهای اطلاعاتی اسرائیل بوده است.
بر اساس این گزارش ادعایی، موساد پس از آغاز این ارتباط، چندین دیدار دیگر نیز با احمدینژاد در خارج از ایران برگزار کرده و او را یکی از گزینههای احتمالی برای ایفای نقش در صورت تغییر ساختار قدرت در ایران در نظر گرفته بود.
نیویورکتایمز همچنین مدعی شد این طرح تنها به ارتباط با احمدینژاد محدود نبوده و آموزش و تجهیز برخی گروههای مسلح کُرد مستقر در شمال عراق نیز بخشی از سناریوی مورد نظر رژیم صهیونیستی برای ایجاد تغییرات در ایران بوده است؛ هرچند به نوشته این روزنامه، این بخش از طرح هرگز وارد مرحله اجرا نشد.
این روزنامه در ادامه مدعی شد همزمان با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، پس از حملهای که محل اقامت احمدینژاد را هدف قرار داد، تلاشهایی برای انتقال وی به یک خانه امن انجام شد، اما این روند به نتیجه نرسید و طرح موساد شکست خورد.