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منابع لبنانی: حزب‌الله در حال تخلیه برخی مواضع خود در جنوب است

منابع لبنانی: حزب‌الله در حال تخلیه برخی مواضع خود در جنوب است
کد خبر : 1812803
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رسانه «إرم‌نیوز» به نقل از منابع سیاسی و نظامی لبنان مدعی شد حزب‌الله در آستانه استقرار ارتش لبنان در برخی مناطق جنوب این کشور، انتقال سلاح‌ها و تجهیزات خود را آغاز کرده تا از هرگونه رویارویی با نیروهای ارتش جلوگیری شود.

به گزارش ایلنا، رسانه «إرم‌نیوز» به نقل از منابع سیاسی و نظامی لبنان مدعی شد حزب‌الله در حال اجرای طرحی برای جابه‌جایی بخشی از توان و تجهیزات نظامی خود از مناطقی در جنوب لبنان است که احتمال می‌رود پس از عقب‌نشینی نیروهای اسرائیل، به کنترل ارتش لبنان درآید.

به گفته این منابع، رهبران حزب‌الله تصمیم گرفته‌اند از هرگونه تقابل با ارتش لبنان پرهیز کنند؛ چراکه درگیری با ارتش می‌تواند این جنبش را در برابر دولت و افکار عمومی لبنان قرار دهد و در عین حال، به آمریکا و رژیم صهیونیستی بهانه‌ای برای توقف روند عقب‌نشینی از مناطق مرزی بدهد.

بر اساس این گزارش، طرح حزب‌الله تنها به خروج نیروها محدود نیست و انتقال انبارهای مهمات، مراکز فرماندهی، تجهیزات ارتباطی، مواضع عملیاتی و اسناد مرتبط با فعالیت‌های نظامی را نیز دربر می‌گیرد. منابع مذکور مدعی‌اند بخش عمده این تجهیزات به منطقه الزهرانی منتقل خواهد شد که طی ماه‌های اخیر به یکی از مراکز اصلی استقرار مجدد نیروهای حزب‌الله تبدیل شده است.

إرم‌نیوز همچنین گزارش داد هم‌زمان با این تحولات، مقدمات برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در رم در حال انجام است؛ مذاکراتی که قرار است بر روند عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی، استقرار ارتش لبنان در مناطق مرزی و سازوکار نظارت بر اجرای توافق‌ها متمرکز باشد.

این منابع معتقدند حزب‌الله با انتقال تجهیزات خود پیش از ورود ارتش، درصدد است ضمن حفظ توان نظامی، از ایجاد تنش با نیروهای مسلح لبنان جلوگیری کند. با این حال، تاکنون هیچ‌یک از مقام‌های رسمی لبنان، حزب‌الله یا رژیم صهیونیستی این ادعاها را تأیید نکرده‌اند و گزارش یادشده صرفاً بر اساس اظهارات منابع ناشناس منتشر شده است.

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