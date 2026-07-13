رسانه اماراتی مدعی شد:
آمریکا شبکههای ارتباطی رمزگذاریشده خود را در منطقه هرمز فعال کرده است
رسانه «إرمنیوز» به نقل از منابع نزدیک به محافل نظامی غربی مدعی شد ارتش آمریکا طی ساعات گذشته، همزمان با تشدید تنشها در منطقه، شبکههای ارتباطی و سامانههای ارتباطی رمزگذاریشده خود را در خلیج فارس و تنگه هرمز بهطور گسترده فعال کرده است.
به گزارش ایلنا، رسانه «إرمنیوز» به نقل از منابعی که آنها را نزدیک به محافل نظامی غربی معرفی کرده، مدعی شد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) طی ساعات گذشته شبکههای ارتباطی نظامی و سامانههای ارتباطی با رمزگذاری پیشرفته خود را در میان یگانهای مستقر در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بهطور گسترده فعال کرده است.
این گزارش مدعی است این اقدام همزمان با حملات اخیر آمریکا به اهدافی در داخل ایران و افزایش تنشهای منطقهای انجام شده است.
به ادعای منابع مورد استناد إرمنیوز، فعالسازی این سامانهها صرفا به معنای برقراری ارتباطات رادیویی نیست، بلکه شامل راهاندازی شبکههای فرماندهی، کنترل، ارتباطات و تبادل اطلاعات میان یگانهای دریایی و هوایی نیز میشود. این منابع همچنین مدعیاند استفاده از سامانههای رمزگذاری پویا و تغییر مداوم کدهای ارتباطی با هدف جلوگیری از رهگیری یا اخلال در ارتباطات صورت میگیرد.
بر اساس این گزارش، درباره اهداف این اقدام دو دیدگاه مطرح است؛ برخی آن را بخشی از تدابیر دفاعی آمریکا برای حفاظت از امنیت کشتیرانی در منطقه ارزیابی میکنند و برخی دیگر معتقدند این تحرکات میتواند نشانهای از آمادگی برای انجام عملیات نظامی احتمالی باشد.