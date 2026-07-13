حمله به فرودگاه بینالمللی «ابها» در عربستان
رسانهها از حمله به فرودگاه بینالمللی «ابها» در عربستان خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانهها از حمله به فرودگاه بینالمللی «ابها» در عربستان خبر دادند.
منابع خبری از شلیک دستکم ۶ موشک از یمن به سمت فرودگاه ابهای عربستان سعودی خبر دادند.
بنا به گزارش رسانهها، تمامی پروازها در این فرودگاه بهطور کامل متوقف شده است.
این در حالی است که پیشتر، یک عضو شورای سیاسی انصارالله گفته بود که یمن توانایی هدف قرار دادن عمق خاک عربستان و تأسیسات نفت و گاز این کشور را دارد.